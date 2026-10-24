Une fresque de Mbappé et Lamine Yamal a été vandalisée avant le Clasico

À seulement deux jours du Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid, une œuvre de street art mettant en scène Kylian Mbappé et Lamine Yamal a provoqué de nombreuses réactions dans les rues de Barcelone. Ce vendredi, l’artiste italien TVBoy a dévoilé une fresque représentant les deux stars du football espagnol en train de s’embrasser, chacune vêtue du maillot de son club. Intitulée « Pour l’amour de l’or », cette création fait référence à la rivalité entre les deux joueurs, aussi bien sur le terrain que dans la course au Ballon d’Or 2026, dont la cérémonie se tiendra lundi. Un ballon doré avait d’ailleurs été dessiné à leurs pieds pour illustrer cette concurrence. Mais l’œuvre n’a pas fait l’unanimité. Installée dans un quartier historique de la capitale catalane, elle a été vandalisée moins de deux heures après sa réalisation. Les visages des deux attaquants ont notamment été dégradés, poussant l’artiste à réagir avec humour sur Instagram : « Le bisou le plus court de l’histoire. »

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De son vrai nom Salvatore Benintende, TVBoy est habitué à provoquer des réactions avec ses créations mêlant football, actualité et messages symboliques. Installé à Barcelone depuis plus de vingt ans, l’artiste avait déjà représenté Lionel Messi et Cristiano Ronaldo échangeant un baiser en 2017, une œuvre reprise deux ans plus tard en couverture de France Football. Ses réalisations sont régulièrement prises pour cible dans les rues barcelonaises. Cet été, une fresque représentant Ferran Torres embrassant le trophée de la Coupe du monde 2026 avait également été vandalisée peu après son apparition. En août 2025, un portrait de Lamine Yamal en super-héros avait subi le même sort, après l’ajout des sept nains de Blanche-Neige en référence à la polémique entourant son dix-huitième anniversaire. Plus tôt encore, une œuvre consacrée à Alexia Putellas avait été recouverte d’insultes misogynes.