Malik Sellouki quitte Laval et file au Portugal

Clap de fin pour Malik Sellouki au Stade Lavallois. Le milieu offensif franco-marocain de 26 ans s’apprête à tourner la page de la Ligue 2 pour s’engager en première division portugaise sous les couleurs de Rio Ave. L’opération est estimée à 300 000 euros, pour un contrat d’une durée de trois ans. Véritable héros du maintien des Tango en mai dernier lors du barrage décisif sous haute tension face à Rouen, l’ancien joueur de l’OGC Nice s’est imposé comme l’un des cadres majeurs de Laval depuis son arrivée à l’été 2024. Auteur de 15 buts et 7 passes décisives en 62 rencontres sous le maillot mayennais, le joueur formé sur la Côte d’Azur confirme son goût pour les aventures internationales.

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Après avoir déjà évolué en Slovénie (NK Maribor) et aux Pays-Bas (ADO Den Haag), le meneur de jeu créatif s’offre un nouveau challenge au sein de l’élite portugaise. Malgré les intérêts prononcés du Red Star, du Pogoń Szczecin (Pologne) et de plusieurs écuries turques, c’est finalement le projet de Rio Ave qui l’a convaincu, permettant au passage au Stade Lavallois de rentabiliser le départ de son joueur à un an de la fin de son contrat.