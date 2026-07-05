Gaël Kakuta annonce sa retraite à 35 ans

Gaël Kakuta a officiellement mis un terme à sa carrière professionnelle à l’âge de 35 ans, après l’élimination de la RD Congo face à l’Angleterre en 16es de finale de la Coupe du Monde 2026 (2-1). Passé par Chelsea, où il avait débuté très jeune en 2009, le milieu offensif congolais (31 sélections) a annoncé sa décision sur Instagram, évoquant avec émotion la fin d’un cycle après 17 années au haut niveau.

La suite après cette publicité

@GaelKakuta tourne le dos au football, mettant ainsi fin à sa carrière pic.twitter.com/hROYCJIpUU — Guerschom Mohamed (@GuerschoMohamed) July 5, 2026

Formé à Lens et passé par de nombreux clubs en Europe et hors du continent, Kakuta laisse derrière lui une carrière marquée par des passages en Ligue 1 (Lens, Dijon, Amiens à trois reprises) mais aussi des expériences aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie ou encore en Iran et en Grèce lors de ses dernières années. Champion d’Angleterre avec Chelsea en 2010 et vainqueur de l’Euro U19 avec la France la même année, il aura finalement conclu son aventure en sélection avec la RD Congo, qu’il avait rejoint en 2017, avant de tirer sa révérence sur la scène mondiale.