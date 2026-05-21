SPL : le superbe coup-franc de CR7

À quelques jours de retrouver la sélection pour disputer ce qui sera sa 6e et probablement dernière Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo montre que le Portugal pourra compter sur lui durant la compétition. Et son club se rapproche à très grands pas du titre de champion.

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Le capitaine de la Seleçao affiche sa grande forme avec ce coup-franc marqué sous le maillot d’Al-Nassr contre Damac (34e journée de Saudi Pro League). Dans un angle fermé, l’attaquant a visé juste puisque le ballon tiré à mi-hauteur et de manière plongeante a échappé à tout le monde pour se loger dans le petit filet opposé.