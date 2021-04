PSG-Bayern Munich : la réaction à chaud de Nasser Al-Khelaïfi

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a écrit une nouvelle page de son histoire. Le club français s'est qualifié pour la demi-finale de la Ligue des Champions en l'emportant (3-2, 0-1) sur son tombeur en finale la saison dernière, le Bayern Munich. Il n'en fallait pas plus pour que le président, Nasser Al-Khelaïfi, se présente devant les micros pour exprimer toute sa joie et sa fierté de ses hommes.

« On est très fier, je suis fier de mon équipe. Deuxième demi-finale de suite... c'est notre objectif d'aller plus loin. On va attendre de voir notre adversaire (Manchester City ou le Borussia Dortmund, ndlr). Notre ambition est d'aller en finale et de gagner. On a été magnifiques. On aurait pu marquer trois ou quatre buts. On est très très très contents. On est toujours stressé. J'ai confiance en mon équipe, elle a grandi et elle a de l'expérience. On a battu Manchester United, Barcelone et là, contre la meilleure équipe du monde pour moi, le Bayern. On est dans les grands clubs. On veut aussi avancer dans le championnat, parce que c'est important », a-t-il lâché au micro de RMC Sport.

Le point sur l'avenir de Mbappé et Neymar

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin et a surtout commenté les avenirs de Neymar et de Mbappé, tous deux en fin de contrat dans une année. Si pour le Brésilien cela avance plutôt bien, on n'a pas vraiment de nouvelles pour le champion du Monde 2018. Le patron du Paris SG n'a pas voulu beaucoup en parler, mais il a avoué que les deux éléments n'avaient aucune excuse s'ils voulaient partir.

« Je suis d'accord, ils n'ont aucune raison de partir. Kylian et Neymar n'ont pas d'excuse, on a tout pour gagner la Ligue des Champions. On est une grande équipe avec le respect que j'ai pour les autres. Je pense qu'on a fait beaucoup sur ces années en travail. Le travail n'est pas fini. On a besoin de rester calme, la Ligue des Champions n’est pas finie pour nous. On a besoin de travailler plus. La confiance est là. Il faut se concentrer sur les détails », a-t-il ainsi expliqué. De bon augure pour la suite.