Barça : Emre Demir dit avoir été mis de coté par son club

Interviewé par la chaine de télévisions turque TRT SPOR, le milieu de terrain de Kayserispor, Emre Demir a évoqué ses difficultés dans son club depuis son transfert au FC Barcelone. Le Turc de 18 ans qui a été acheté l’été dernier par les Blaugranas avant d’être prêté une saison à Kayserispor, a expliqué qu’il avait été mis de côté par la formation turque après s’être engagé avec le Barça.

« Ils ne m'ont pas fait jouer après avoir appris ma signature au Barça. Je voulais beaucoup jouer pour me préparer mais ils ne m'ont pas donné l'opportunité », a déclaré Demir qui a disputé cette saison seulement sept matches, inscrit un but et délivré une passe décisive. L’international turc U19 rejoindra la Catalogne cet été.