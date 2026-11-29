Tout comme la Lazio et l’Inter Milan la veille, l’AS Rome (3e) a assuré l’essentiel lors de cette 13e journée de Serie A. Ce dimanche, les hommes de Gian Piero Gasperini ont fait le boulot contre Monza (14e) (4-0), au Stade Olimpico. Et encore une fois, Donyell Malen a brillé offensivement du côté des Romains. Remplaçant, puis buteur sur penalty au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, l’ancien joueur d’Aston Villa n’a mis que 12 minutes pour trouver le chemin des filets aux Brianzoli, inscrivant par ailleurs son 27e but de l’année civile 2026 en Serie A.

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Quelques instants plus tard, le Néerlandais décalait Matias Soulé, qui profitait d’une glissade d’Andrea Carboni pour ouvrir son pied et faire le break (24e). Trouvé par Manu Koné, qui était déjà à la base du but précédent, l’ailier international argentin (2 sélections) s’offrait un doublé d’une frappe splendide du gauche (39e). Ces trois réalisations d’avance, ajoutées au but de Santiago Castro dans le temps additionnel (90e+1), ont permis au club de la capitale italienne de sécuriser un dixième succès en championnat cette saison et de récupérer la place de la deuxième place. L’AS Rome repasse devant l’Inter (3e) et revient à deux unités de la Lazio. Monza et son entraîneur, Ivan Jurić, restent à la 14e position, avec un point d’avance sur la zone de relégation. Seul point noir de ce début de soirée : la sortie de Donyell Malen durant la pause.