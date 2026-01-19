LdC : le groupe du PSG pour affronter le Sporting

Le PSG retrouve la Ligue des Champions mardi soir avec un déplacement sur la pelouse du Sporting, qui pourrait déboucher, en cas de victoire et de résultats favorables dans d’autres rencontres, sur une qualification directe pour les huitièmes de finale.

La suite après cette publicité

Pour ce déplacement, Luis Enrique a convoqué un groupe de 18 joueurs seulement, où plusieurs absences sont à signaler, comme Safonov, João Neves, Lucas Hernandez (suspendu), Quentin Ndjantou, Kang-in Lee, et bien évidemment Hakimi, qui a perdu en finale de la CAN contre le Sénégal hier soir, et Mbaye, qui lui l’a gagnée.

LE GROUPE du PSG :

4 - Lucas Beraldo

5 - Marquinhos

6 - Illia Zabarnyi

7 - Khvicha Kvaratskhelia

8 - Fabian Ruiz

9 - Gonçalo Ramos

10 - Ousmane Dembélé

14 - Désiré Doué

17 - Vitinha

24 - Senny Mayulu

25 - Nuno Mendes

29 - Bradley Barcola

30 - Lucas Chevalier

33 - Warren Zaïre-Emery

45 - NoahNsoki

51 - Willian Pacho

60 - Martin James

89 - Renato Marin