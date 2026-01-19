Menu Rechercher
LdC : le groupe du PSG pour affronter le Sporting

Vitinha célèbre son 2e but contre Tottenham @Maxppp

Le PSG retrouve la Ligue des Champions mardi soir avec un déplacement sur la pelouse du Sporting, qui pourrait déboucher, en cas de victoire et de résultats favorables dans d’autres rencontres, sur une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Paris Saint-Germain
Le groupe pour le déplacement à Lisbonne ! 📑

Pour ce déplacement, Luis Enrique a convoqué un groupe de 18 joueurs seulement, où plusieurs absences sont à signaler, comme Safonov, João Neves, Lucas Hernandez (suspendu), Quentin Ndjantou, Kang-in Lee, et bien évidemment Hakimi, qui a perdu en finale de la CAN contre le Sénégal hier soir, et Mbaye, qui lui l’a gagnée.

LE GROUPE du PSG :

4 - Lucas Beraldo
5 - Marquinhos
6 - Illia Zabarnyi
7 - Khvicha Kvaratskhelia
8 - Fabian Ruiz
9 - Gonçalo Ramos
10 - Ousmane Dembélé
14 - Désiré Doué
17 - Vitinha
24 - Senny Mayulu
25 - Nuno Mendes
29 - Bradley Barcola
30 - Lucas Chevalier
33 - Warren Zaïre-Emery
45 - NoahNsoki
51 - Willian Pacho
60 - Martin James
89 - Renato Marin

