PSG - Reims : les compositions officielles

Le PSG referme la 20e journée de Ligue 1 ce dimanche soir contre Reims au Parc des Princes (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 20h45). Face à une équipe très en forme, les Parisiens sont attendus au rebond après leur défaite à Rennes (0-1).

Pour cela, Galtier retrouve sa MNM, qui évoluera devant le trio du milieu de terrain Soler-Vitinha-Ruiz. Sans Mendes, Kimpembe et Mukiele, toujours à l’infirmerie, le coach parisien aligne une défense à quatre composée d’Hakimi, Marquinhos, Ramos et Bernat. En face, les Rémois se présentent avec leur 4-2-3-1 habituel où Matusiwa et Munetsi évolueront devant la défense. Cajuste sera en soutien de Balogun, laissant les ailes à Flips et Ito.

Les compositions :

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat - Soler, Vitinha, Ruiz, Neymar - Messi, Mbappé

Reims : Diouf - Foket, Agbadou, Abdelhamid, De Smet - Matusiwa, Munetsi - Flips, Cajuste, Ito - Balogun