La deadline de l'UEFA à la Premier League pour la fin de la saison

La Premier League va devoir s'activer. Alors que la saison est suspendue depuis de nombreuses semaines, et ce officiellement jusqu'au 30 avril minimum pour le moment, les dirigeants de la Ligue anglaise espèrent reprendre en juin alors que le gouvernement britannique est de leur côté pour une reprise au plus vite de la compétition si les conditions sanitaires le permettent.

Mais comme indiqué par The Sun lundi, l'UEFA, selon le désir de son président, Aleksandr Ceferin, et du secrétaire général, Theodore Theodoridis, a demandé à la Premier League de lui remettre son plan de reprise de l'exercice 2019-2020 au cours des quatre prochaines semaines, le 25 mai au plus tard. Le but de l'instance européenne demeure de définir les prochains participants à la Ligue des Champions et la Ligue Europa sur le terrain et donc au mérite sportif. Reste à savoir si chaque pays sera en mesure de satisfaire ce souhait.