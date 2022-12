CdM 2022 : Royal Air Maroc annule plusieurs vols pour le Qatar

La suite après cette publicité

La compagnie aérienne nationale marocaine Royal Air Maroc devait affréter près de 30 avions spéciaux entre l'aéroport Mohamed V de Casablanca et Doha pour que les supporters des Lions de l'Atlas puissent assister à la rencontre entre leur équipe et les Bleus en demi-finale de la Coupe du Monde au Qatar. Malheureusement, la RAM n'avait programmé que 14 vols sur les 30 promis et en plus de cela, elle a dû supprimer sept vols supplémentaires ce mercredi. Il n'y a donc eu que 7 avions qui sont partis en direction du Qatar mardi. De son côté, Royal Air Maroc affirme que cette décision est la résultante des autorités locales qataries.

«Suite aux dernières restrictions imposées par les autorités qataries, Royal Air Maroc a le regret d’informer ses clients de l’annulation de leurs vols opérés par Qatar Airways», a d'ailleurs déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué. Dans la foulée, la RAM a déclaré qu’elle rembourserait les billets d’avion et s’est excusée auprès des clients. Pour ceux qui ont réussi à s'envoler pour Doha, la galère n'est pas terminée puisque des images montrant des supporters marocains agglutinés dans l'aéroport de la ville refont surface. Ces supporters n'auraient pas encore obtenu de ticket pour la demi-finale, comme leur avait promis la Fédération marocaine de football et sont donc bloqués dans l'attente du précieux sésame...