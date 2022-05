Martin Škrtel raccroche les crampons

Solide défenseur slovaque qui a brillé lors deux dernières décennies, Martin Škrtel (37 ans) a décidé de raccrocher les crampons. International avec son pays (104 capes, 6 buts) avec qui il a participé à la Coupe du monde 2010 (huitièmes de finale) et à l'Euro 2016 (huitièmes de finale), il a aussi eu une belle carrière en club. Révélé dans son club formateur de l'AS Trencin, il va donner un autre sens à sa carrière en rejoignant en 2004 le Zenit Saint-Pétersbourg. Vainqueur du championnat russe 2007 - avec la génération Tymoshchuk, Arshavin, Pogrebnyak ... - il glanera aussi la Coupe UEFA 2008 sans pour autant participer aux tours à élimination directe.

Parti à l'hiver pour Liverpool, il marquera les Reds de son empreinte jusqu'à 2016 remportant la Coupe de la Ligue Anglaise en 2012. Disputant 320 matches avec Liverpool, il brillera aussi du côté de Fenerbahçe avant de connaître un passage raté à l'Atalanta. Parti ensuite à Istanbul Basaksehir où il a été sacré champion de Turquie, il évoluait depuis l'été dernier au Spartak Trnava, son ultime club.

Wishing all the best in his retirement to former Zenit man Martin Škrtel!



The Slovakian defender played 113 games, scored 5 goals and won an #RPL title with us before moving on to Liverpool in 2008 🇸🇰💙 pic.twitter.com/WLevdX1tVA