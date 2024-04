Le PSG tout proche de s’offrir Victor Osimhen

Ce n’est un secret pour personne, le PSG va devoir se reconstruire offensivement cet été. En cause évidemment, le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid. Une grosse perte sportive pour le club de la capitale qui va donc devoir repenser son animation offensive. Et si Luis Enrique dipose toujours de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, débarqués cet été, une recrue, voire deux dans ce secteur ne sont pas à exclure. Depuis plusieurs mois, un nom revient avec insistance : celui de Victor Osimhen. Le buteur de Naples, qui a connu la Ligue 1 avec Lille, semble arriver à la fin de son aventure italienne et ne serait pas contre un nouveau défi.

La suite après cette publicité

L’été dernier déjà, après sa saison XXL ponctuée d’une victoire finale en Serie A, l’attaquant nigérian avait été très convoité. Mais Aurelio De Laurentiis est dur en affaire et il avait rapidement bloqué son joueur, réclamant une somme folle pour le laisser partir. Victor Osimhen avait accepté cette décision et avait fait le choix de rester une année supplémentaire. Pour autant, il ne fait aucun doute désormais que l’attaquant de 25 ans va faire ses valises cet été. Et à en croire la presse napolitaine, le PSG n’a jamais été aussi proche de conclure l’affaire.

À lire

PSG - FC Barcelone : les Catalans ne s’attendaient pas du tout à ça !

Le PSG et Naples ont de bonnes relations

Selon les informations d’Il Mattino, il n’y a aucun doute, Victor Osimhen va quitter Naples cet été. Le joueur est déjà d’accord avec le PSG. Les discussions se sont accélérées entre l’entourage du joueur et la direction parisienne. Osimhen ne veut que le PSG et il l’a fait comprendre. Le club de la capitale veut boucler ce dossier avant l’été pour passer à autre chose. Le quotidien italien dévoile que le natif de Lagos touchera 13 millions par an en France. Il devrait signer un contrat de 4 ans mais aussi détenir intégralement ses droits à l’image. Il Mattino ajoute même qu’il signera aussi plusieurs contrats de sponsoring avec des marques qataries.

La suite après cette publicité

Pour autant, si le dossier est déjà très bien avancé, le PSG veut aussi régler définitivement le cas Kylian Mbappé avant de conclure celui de Victor Osimhen. Mais Paris n’a quasiment aucune concurrence sur ce dossier, à en croire la presse italienne, ajoutant que la direction parisienne a d’excellentes relations avec celle de Naples. Les récents transferts de Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi et Fabian Ruiz ont rapporté presque 120 millions d’euros au Napoli. Justement, le PSG devrait débourser environ 120 millions d’euros pour s’offrir les services du Nigérian. De Laurentiis et Al-Khalaïfi pourraient régler ça rapidement, et le président italien s’est aussi dit intéressé, en interne, par certains indésirables du PSG. Si Paris n’a pas encore fait d’offre officielle, cela ne devrait plus trop tarder…