FIFA : la FFF devrait retirer son soutien à Gianni Infantino

La Fédération Française de Football devrait officiellement retirer son soutien à Gianni Infantino pour la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Selon L’Équipe, la position de la FFF doit être arrêtée ce jeudi lors d’une réunion de son comité exécutif, avant une annonce publique attendue dans l’après-midi. Sauf retournement de situation majeur, la fédération française ne soutiendra donc plus le dirigeant italo-suisse, candidat à un nouveau mandat lors de l’élection organisée le 18 mars 2027 à Rabat. Une décision notamment liée au profond désaccord de la FFF avec le projet, finalement abandonné, d’Infantino d’ouvrir le capital de la Coupe du Monde à des investisseurs privés.

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La France rejoindrait ainsi plusieurs fédérations ayant déjà pris leurs distances avec le président de la FIFA. La Suède, l’Écosse, l’Italie et la Belgique ont officiellement retiré leur soutien, tout comme Sandor Csanyi, l’un des vice-présidents du Conseil de la FIFA. Malgré les nombreuses critiques et les appels à sa démission provoqués par son projet de privatisation, Infantino reste pour le moment le seul candidat connu à sa succession. Le comité exécutif de la FFF doit également profiter de sa réunion de jeudi pour évoquer d’autres dossiers, notamment les débuts de la Ligue 3, le calendrier ainsi que la proposition de loi concernant la réforme du sport professionnel.