Liverpool ouvre les discussions pour Ismaïla Sarr !

La saison 2025/2026 a définitivement fait basculer Ismaïla Sarr dans une autre dimension. Injouable avec Crystal Palace, l’ancien Marseillais et Rennais a bouclé l’exercice avec 28 buts au compteur toutes compétitions confondues, égalant le record des Eagles sur une saison depuis le début de l’ère Premier League. Élu meilleur joueur de la Conference League avec 9 réalisations, puis étincelant avec le Sénégal lors de la Coupe du Monde 2026 (4 buts, meilleur buteur africain du tournoi), l’ailier de 28 ans s’est logiquement imposé comme l’un des grands favoris pour le prochain Ballon d’Or africain.

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Fort de ce nouveau statut, le joueur, qui peut jouer aussi bien en pointe que sur un côté, a estimé qu’il était temps de franchir un nouveau cap. Comme nous vous le révélions récemment, l’international sénégalais est même allé au bras de fer avec sa direction, allant jusqu’à sécher le déplacement face à Everton pour forcer la main à ses dirigeants au grand dam d’un Pierre Sage qui comptait pourtant sur lui pour la saison à venir. Une stratégie agressive justifiée par une volonté féroce de changer d’air, alors que Crystal Palace attend au moins 60 millions d’euros pour libérer son joyau.

Liverpool débarque et éclipse Galatasaray

Jusqu’à présent, c’est Galatasaray qui semblait tenir la corde dans ce bouillant dossier. Le club stambouliote s’était même rapproché d’un accord contractuel avec le joueur. Mais le mercato réserve toujours son lot de coups de théâtre dans sa dernière ligne droite. Selon nos informations, un cador anglais et pas des moindres vient de faire irruption dans le dossier et s’apprête à tout balayer sur son passage : Liverpool.

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Les Reds ont fait de l’ancien Rennais une véritable priorité offensive pour venir dynamiter leur attaque surtout si Cody Gakpo vient à filer à l’anglaise. Une approche de dernière minute qui a totalement bouleversé les plans du joueur. Très chaud à l’idée de rejoindre la mythique enceinte d’Anfield et de poursuivre son aventure dans le championnat le plus exigeant du monde, Ismaïla Sarr est évidemment très chaud à l’idée de rejoindre ce club mythique. La direction des Reds sait ce qu’il lui reste à faire : aligner les zéros pour faire craquer les Eagles et boucler l’un des plus gros coups de l’été en Angleterre. Il n’y a pas encore d’offre officielle mais les discussions sont en tout cas déjà bien engagées.