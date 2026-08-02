Arsneal : la réaction remarquée de Mikel Arteta sur la rumeur Vinícius Júnior

Après le succès d’Arsenal face à Girona (1-4) pour lancer sa préparation estivale, Mikel Arteta a été interrogé sur l’un des dossiers qui agitent actuellement le mercato des Gunners : une possible arrivée de Vinícius Júnior en provenance du Real Madrid. Alors que le club londonien surveille attentivement la situation du Brésilien, dont les discussions pour une prolongation avec la Maison Blanche restent compliquées, l’entraîneur espagnol a été relancé sur ce sujet en zone mixte.

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Interpellé par un journaliste avec une question directe : « quand est-ce que Vini va nous rejoindre ? », Arteta a préféré jouer la carte de l’esquive. Le technicien des Gunners est simplement parti en souriant, sans apporter la moindre réponse sur l’éventuelle arrivée de l’ailier madrilène. Une réaction qui ne permet évidemment pas de confirmer une avancée dans le dossier, mais qui entretient encore un peu plus les spéculations autour d’un transfert qui pourrait devenir historique pour Arsenal.