Luis Enrique, la Ligue des Champions… Ferran Torres justifie son arrivée au PSG

Le Paris Saint-Germain poursuit son marché ambitieux, notamment dans le secteur offensif. Après avoir mis la main sur Maghnes Akliouche, le club de la capitale – également en passe de boucler le transfert de Mika Godts – a officialisé, ce samedi, l’arrivée de Ferran Torres. Un joli coup réalisé par la direction parisienne, qui a déboursé 45 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ancien attaquant du FC Barcelone. Présent en conférence de presse quelques instants après cette annonce, Luis Enrique n’a d’ailleurs pas caché sa satisfaction.

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« Je suis content de son arrivée. Je pense qu’on améliore l’équipe, on est toujours à la recherche d’opportunités. C’est un joueur international, on le connaît et il s’adapte parfaitement, car il peut jouer partout. Avec sa mentalité, je pense que c’est important d’avoir ce type de joueurs. On continue à travailler avec le président et Campos sur le mercato et on cherche à améliorer l’équipe », a-t-il indiqué devant la presse. Remplaçant de Gonçalo Ramos, désormais sous les couleurs de l’AC Milan, le nouveau numéro 9 du PSG a d’ailleurs justifié son choix.

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Luis Enrique et la Ligue des Champions…

« Je suis vraiment très heureux et très enthousiaste à l’idée de rejoindre ce projet. C’est un projet très ambitieux auquel je souhaite apporter mon grain de sable, avec une grande humilité. Je tiens également à remercier le président Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique pour la confiance qu’ils m’ont accordée. J’ai vraiment hâte de faire mes débuts avec mes nouveaux coéquipiers », a tout d’abord avoué l’international espagnol de 26 ans (65 sélections) avant de préciser le rôle joué par Luis Enrique dans sa décision.

« Je l’ai toujours dit : pour moi, Luis Enrique a été comme un père dans le monde du football. Quand j’ai eu l’opportunité de m’entraîner avec lui en équipe nationale, il a toujours eu beaucoup confiance en moi. Aujourd’hui, avoir à nouveau l’opportunité de m’entraîner sous ses ordres me remplit d’enthousiasme et me donne très envie de me lancer dans ce projet », a notamment reconnu l’intéressé avant de conclure en rappelant qu’il considérait le PSG comme « l’endroit idéal pour remporter la Ligue des Champions ». Difficile de lui donner tort au regard des deux dernières saisons réalisées par les Parisiens…