OL : Bruno Cheyrou ne s’affole pas après le début de saison raté

Le début de saison de l’OL est pour le moment totalement raté. Dernier de Ligue 1, les Lyonnais enchaînent les défaites en proposant un contenu toujours très décevant. De quoi pousser Laurent Blanc vers la sortie, surtout après la gifle reçue à domicile face au PSG. Mais pour Bruno Cheyrou, ancien directeur de la cellule de recrutement de l’OL et désormais toujours à Lyon dans un poste chez Eagle Football, il faut du temps avant de voir de bons résultats.

« Malheureusement, ce n’est pas le début de saison que l’on attendait. Mais il s’est passé beaucoup de choses depuis un mois. Il faut un peu de temps pour tout mettre en place, pour que les choses soient un peu plus calmes et tranquilles, pour que l’on soit vraiment concentré sur le travail et qu’on intègre tous les changements. On aurait préféré gagner quelques matches, c’est certain. Mais c’est peut-être la voie à suivre avant de connaître des jours meilleurs dans les mois à venir», a-t-il confié lors du Thinking Football Summit.