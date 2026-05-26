Lennart Karl fait polémique en Allemagne avec un maillot des Bleus

Jeune talent du Bayern Munich, Lennart Karl (18 ans) aime décidément se faire taper sur les doigts. Il n’y a pas si longtemps, l’international allemand, qui a été convoqué pour la Coupe du Monde 2026, avait agacé son club en déclarant publiquement qu’il aimerait jouer un jour au Real Madrid.

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Cette fois, c’est une story postée par sa petite amie sur Instagram qui a fait tiquer Bild. Le média d’outre-Rhin fait remarquer que Karl porte l’un des maillots des gardiens de l’équipe de France prévus pour le Mondial. Le logo de Nike et l’emblème des Bleus ne sont pas visibles, mais le mal est fait…