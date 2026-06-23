Portugal - Ouzbékistan : les compositions officielles
Ce mardi, la deuxième journée de la Coupe du Monde 2026 se conclut. On a le droit à un joli duel dans le groupe K entre le Portugal et l’Oubékistan. La Seleção s’organise dans un 4-2-3-1 avec Diogo Costa qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve João Cancelo, Renato Veiga, Ruben Dias et Nuno Mendes en défense. João Neves et Vitinha composent l’entrejeu. En attaque, Cristiano Ronaldo est soutenu par Joao Félix, Bruno Fernandes et Pedro Neto.
De leur côté, les Loups Blancs s’articulent dans un 3-4-2-1 avec Abduvohid Nematov dans les cages derrière Abdukodir Khusanov, Abdulla Abdullaev et Rustam Ashurmatov. Le milieu de terrain est assuré par Aziz Gʻaniyev et Otabek Shukurov tandis que Behruzjon Karimov et Sherzod Nasrullayev assurent les rôles de pistons. Devant, Eldor Shomurodov est en pointe avec Abbosbek Fayzullayev et Odiljon Hamrobekov en soutien.
Les compositions
Portugal :
Ouzbékistan :
Le programme TV des matches à venir
Mardi 23 juin
- Angleterre - Ghana (22h) sur beIN Sport 1 et M6
Mercredi 24 juin
- Panama - Croatie (1h) sur beIN Sport 1
- Colombie - RD Congo (4h) sur beIN Sport 1
- Bosnie-Herzégovine - Qatar (21h) sur beIN Sport 2
- Suisse - Canada (21h) sur beIN Sport 1 et M6
- Écosse - Brésil (0h) sur beIN Sport 1 et M6
- Maroc - Haïti (0h) sur beIN Sport 2
En savoir plus sur
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer