Luka Elsner viré de Lausanne-Sport

Luka Elsner n’est plus l’entraîneur du FC Lausanne-Sport. Le club suisse a annoncé ce mardi la fin de sa collaboration avec le technicien slovène, après un début de saison particulièrement compliqué. Dans un communiqué officiel, Lausanne précise que cette décision a été prise d’un commun accord, à l’issue de discussions sur la situation sportive de l’équipe. « Après avoir longuement échangé sur la situation sportive actuelle, le FC Lausanne-Sport et Luka Elsner ont convenu ensemble de mettre un terme à leur collaboration », indique le club. Une séparation qui intervient alors que la formation lausannoise occupe la dernière place de Super League suisse, avec seulement six points récoltés en douze journées.

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Avec une moyenne de seulement 0,5 point par rencontre, Lausanne traverse une période difficile et doit rapidement trouver des solutions pour se relancer dans la course au maintien. Les résultats obtenus depuis le début du championnat n’ont pas permis à Luka Elsner de poursuivre sa mission sur le banc. Le club va désormais devoir lui trouver un successeur, avec l’objectif de redresser la situation avant que l’écart avec ses concurrents directs ne se creuse davantage. Pour le moment, Lausanne n’a communiqué ni le nom de son prochain entraîneur ni les modalités de l’intérim.