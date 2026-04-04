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FA Cup

Manchester City - Liverpool : les compositions officielles

Par Emeline Odi
1 min.
Rodri @Maxppp
Man City 4-0 Liverpool

Manchester reçoit Liverpool à l’Etihad Stadium ce samedi à 13h45, dans le cadre du quart de finale de la FA CUP. Les Citizens s’articulent en 4-2-3-1 avec Trafford dans les buts. La défense est composée de Nunes, Khusanov, Guéhi et O’Reilly. Rodri et Bernardo sont associés au milieu de terrain. Semenyo, Cherki, Doku vont animer l’attaque de City avec Haaland, placé en pointe.

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Les Reds s’organisent en 4-2-3-1 avec Mamardashvili aux cages. En défense on retrouve Gomez, Konate, Van Dijk et Kerkez. L’entrejeu de Liverpool est composé de Gravenberch et Jones. Ekitike sera épaulé en attaque par Szoboszlai, Salah et Wirtz.

Les compositions

Manchester City :

Man City

4-2-3-1
Officielle

Liverpool :

Liverpool

4-2-4-0
Officielle
Pub. le - MAJ le
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