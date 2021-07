Nike lance le Black Pack et la Phantom GT 2 !

Suite aux finales perdues par les sélections anglaises et brésiliennes qui étaient équipées par Nike, la marque à la virgule n'a pas tardé à réagir et dévoile son quatrième pack de chaussures de l'année où ses trois silos sont plongés dans le noir à travers le Black Pack qui nous révèle quelques surprises.

La suite après cette publicité

Nike Tiempo Legend 9

Quelques jours après la sortie surprise de la nouvelle génération du silo Tiempo en plein Euro 2020, Nike dévoile la Tiempo Legend 9 dans un second coloris. La paire de chaussures qui devrait être portée par Virgil Van Dijk et Jorginho lors de la saison 2021-2022 se voit recouverte de noir avec une touche assez flashy de bleu sur la petite virgule, le contour de la grande virgule et les crampons. Côté technologie, le cuir de kangourou est évidemment de retour mais la paire a été modernisée pour gagner en légèreté grâce à la finesse de la tige et l'arrivée d'inserts en mousse à la place de la technologie ACC. La semelle extérieure a elle aussi été redessinée et optimisée en mettant la force et la traction en avant.

Nike Phantom GT II

Au-delà de ce nouveau coloris, la grande surprise de ce pack dévoilé à quelques semaines des Jeux Olympiques vient du lancement de la Phantom GT II. Le silo porté par Harry Kane et Marco Verratti se voit lui aussi plongé dans le noir alors que le nouveau design est mis en avant par du gris. La virgule sur l'empeigne est grise et entourée par ce fameux bleu alors que celle qui se trouve en-dessous de la cheville est totalement bleue, comme l'inscription Phantom GT. L'héritière de l'Hypervenom présente un laçage excentré qui offre une zone de frappe épurée qui permettrait de gagner en précision.

Contrairement à la Tiempo, la technologie ACC est bien de retour pour améliorer le toucher de balle dans toutes les conditions de jeu. La conception Flyknit enveloppe le pied grâce aux fibres extensibles, pour une tenue rappelant celle d'une chaussette. Enfin, Nike pousse l'idée de contrôle à son paroxysme en ajoutant une texture adhérente sur le dessus de la chaussure qui garantirait un toucher précis lors des frappes, des passes ou des dribbles. En somme, la marque à la virgule a conservé l'ADN de la Phantom en y apportant quelques légères améliorations.

Nike Mercurial Vapor 14 et Superfly 8

Enfin, le silo le plus populaire de Nike se présente aussi dans un coloris noir avec des virgules parsemées de ce bleu ultra flashy. Aucune surprise au niveau des caractéristiques techniques de la paire de Cristiano Ronaldo et Kylian Mbappé puisque l'on retrouve la technologie Vaporposite dévoilée en janvier dernier lors du lancement des nouvelles générations du silo phare de l'équipementier américain.

Cette nouvelle collection devrait rapidement être visible avec les matchs amicaux de pré-saison et les Jeux Olympiques en attendant la reprise des championnats européens en août prochain. Pour les amateurs de crampons qui souhaitent se procurer l'une de ces nouvelles paires, sachez qu'elles sont d'ores et déjà disponibles sur Foot.fr !