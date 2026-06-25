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Coupe du Monde

CdM 2026 : le classement provisoire des meilleurs troisièmes

Par Jordan Pardon
1 min.
Le trophée de la Coupe du Monde @Maxppp

La hiérarchie des meilleurs troisièmes commence à se dessiner dans cette Coupe du Monde. La dernière journée de phase de groupe a démarré hier soir, et on a la certitude que la Bosnie-Herzégovine fera partie des huit nations qualifiées pour les 16es de finale. La FIFA l’a officialisé ce jeudi, ce qui signifie que c’est également le cas de l’Équateur.

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Les coéquipiers de Pacho ont renversé l’Allemagne ce soir (2-1) et affichent 4 points avec une différence de buts nulle. Ils sont pour le moment les meilleurs troisièmes toutes poules confondues. Derrière la Tri et la Bosnie, on retrouve la Suède, la Croatie, la Corée du Sud, l’Algérie, le Paraguay, et l’Écosse, qui passeraient avec trois points. Toutefois, certaines nations ne sont pas à l’abri d’être éjectées du top 8 selon les autres résultats (l’Écosse et la Corée du Sud n’ont plus de match à jouer). Le Cap-Vert, la Belgique, la RDC et le Sénégal sont pour le moment éliminés.

Pub. le - MAJ le
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