Ligue 1 : Jean-Michel Aulas détaille les recours intentés par l'OL

S'il est un personnage actif de notre championnat, alors que le 30 avril dernier le Conseil d'Administration de la Ligue de Football Professionnel a mis un terme à la saison 2019/2020 et arrêté le classement, c'est bien Jean-Michel Aulas. Septième au soir de la 28e journée de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais sera privé de compétition européenne la saison prochaine (l'OL conserve une chance de disputer la Ligue Europa en cas de victoire face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue BKT). Mais c'est bien mal connaître le président lyonnais que de croire l'OL vaincu. Omniprésent dans les médias ces derniers jours, le big boss des Gones lutte activement sur tous les fronts pour obtenir réparation. Décidé à ce que le championnat reprenne, alors que le titre a déjà été attribué au Paris Saint-Germain, le dirigeant a sauté le pas et intenté plusieurs recours, qu'il détaille dans un long communiqué publié sur le site du club.

La suite après cette publicité

La peur de devoir rendre des comptes auprès des actionnaires d'OL Group est la raison première du passage à l'acte du Président de l'OL, dit-il. «Nous avons beaucoup hésité. Nous n’avons reçu le procès-verbal du Bureau de la Ligue et du CA du 30 avril que ce soir (NDLR : 6 mai). Ce matin, le CA de l’OL a pris la décision de déposer des recours. L’OL est côté en bourse. Mes actionnaires peuvent se retourner contre moi. Pourquoi n’avez-vous pas défendu l’intérêt général avec l’arrêt prématuré du championnat, puis la méthode de classement discutable ?», imagine-t-il se voir reprocher. Le Président énumère chaque action en justice intentée par le club. Le premier recours, déposé auprès du Tribunal Administratif de Paris, concerne la reprise du championnat à court terme, en laquelle Jean-Michel Aulas croit toujours.

Un recours pour une reprise du championnat, un autre pour les modalités de son interruption

«La décision prise par le Ministère est basée sur une date obligatoire au 3 août qui n’existe pas à l’UEFA. Je pense qu’on peut examiner en détail, y compris avec les services du Premier Ministre et du Ministre de la Santé, le protocole sanitaire adopté dans les pays européens qui est en train d’être validé par l’UEFA pour voir s’il y a une possibilité de reprise,» explique-t-il. Le 21 avril, pourtant, au cours de la réunion avec les 55 secrétaires généraux des Fédérations membres de l'UEFA, les dirigeants de l'instance du football européen ont répété qu'ils souhaitaient que les Championnats nationaux s'achèvent le 3 août, pour ensuite laisser la place à la fin des compétitions européennes. Une date butoir qui n'aurait pas été officiellement arrêtée et que Jean-Michel Aulas conteste.

Comme expliqué dans l'interview-communiqué, le deuxième recours intenté par l'OL concerne les modalités d’arrêt du championnat et le mode de calcul du classement (après la 28e journée). «Si on ne peut pas reprendre, il faut voir si les décisions prises ont été légitimes. L’argent n’est pas le souci majeur. Depuis plus de trente ans, avec les filles comme avec les garçons, nous sommes allés du plus bas au plus haut niveau avec des décisions, sur le plan sportif et économique, différentes de ceux qui peuvent se poser aujourd’hui la question de continuer l’activité demain», explique Jean-Michel Aulas. Septième, l’OL pourrait ne pas participer à une coupe d'Europe la saison prochaine, ce qui serait une première depuis 1995. Il reste toutefois deux possibilités aux Lyonnais d'y parvenir, sur le terrain. Il leur faudrait gagner la coupe de la Ligue BKT face au PSG, voire gagner la Ligue des Champions (Lyon a remporté son 8e de finale aller contre la Juventus, le retour pourrait se disputer le 8 août).