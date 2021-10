Fin de la jauge au Camp Nou !

Confronté à une jauge de 60 % de sa capacité totale depuis la rentrée, le Camp Nou va de nouveau pouvoir faire le plein de spectateurs. Les autorités catalanes ont estimé qu'il était désormais possible de réduire les contraintes sanitaires après la pandémie de Covid-19. « À partir de vendredi, la grande majorité des jauges de fréquentation disparaîtront », a expliqué Pere Aragones, le président de la Généralité en Catalogne, lors d'un point presse ce mardi.

Le Barça s'est rapidement félicité de cette nouvelle et va enfin pouvoir totalement remplir ses gradins. « Après un an et demi sans matches, puis les matches dans un stade vide, puis les matches avec restrictions, le moment est finalement venu de remplir à nouveau le stade du Barça », ont communiqué les Blaugranas. Cette décision intervient au meilleur des moments. Les Culés enchaînent avec trois matches consécutifs dans leur stade, d'une capacité de 99 000 places, contre Valence, le Dynamo Kiev et surtout pour le Clasico le 24 octobre prochain face au Real Madrid.