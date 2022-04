Jorge Sampaoli parle de son jeu et des problèmes de l'OM

Interviewé par Samir Nasri pour l’émission le Canal Football Club, le coach de l’Olympique de Marseille Jorge Sampaoli a notamment évoqué sa philosophie de jeu et son envie d’avoir toujours la possession du ballon. « Pour nous la construction du jeu représente tout. Si ça ne tenait qu'à moi, je ne jouerais qu'avec des milieux de terrain. Dix milieux centraux et un joueur avec des gants. J'ai de l'amour pour le ballon. Je ne veux pas que l'adversaire ait le ballon. Cette équipe de Marseille, actuellement, tente d'acquérir ce modèle de jeu. Elle peut encore progresser, avec des joueurs qui ont le niveau pour la faire progresser. Pour ce type de jeu, comme le fait Manchester City, il faut des joueurs qui ont les capacités pour gagner les matches de cette manière. Pour moi, le football ça ne dépend pas de l'entraineur, ça appartient aux joueurs. J'ai donc besoin de joueurs qui au-delà d'assimiler l'idée, ont la qualité pour l'appliquer », a expliqué le technicien argentin.

Sampaoli a également évoqué les problèmes qu’il pouvait rencontre dans le jeu cette saison avec Marseille avec notamment un manque d’efficacité en phase offensive. « Notre problème actuellement, c'est que l'équipe doit faire plus de passes dans le camp adverse. On fait plus de passes dans notre camp que dans le camp adverse. Ce qui nous a manqué cette année, c'est de l'efficacité. Nous n'avons pas concrétisé dans des matches que l'on aurait dû gagner parce qu'on les dominait. C'était le cas en Ligue Europa contre la Lazio ou contre Galatasaray », a déclaré le coach marseillais qui s’est imposé dimanche avec ses hommes sur la pelouse de Saint-Etienne (2-4). L’OM affrontera le PAOK jeudi en quart de finale aller de Conférence Ligue.