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Ligue des Champions

LdC : le Bayern ne réussit pas au PSG

Par Valentin Feuillette
1 min.
Kingsley Coman soulève la Ligue des Champions @Maxppp
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Sur les huit dernières confrontations depuis 2020, la rivalité entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a surtout tourné à l’avantage des Allemands, malgré quelques sursauts parisiens. Le Bayern s’impose en finale de Ligue des Champions 2020 (1-0) pendant le Covid-19, puis confirme sa solidité en 2021 en quarts de finale avec une qualification malgré une victoire du PSG à l’extérieur (3-2 pour Paris à l’aller, mais élimination au retour). En 2023, les Bavarois reprennent le contrôle en huitièmes de finale avec deux succès (1-0 puis 2-0), avant de dominer encore en phase de groupes en 2024 (1-0). En 2025, l’équilibre se nuance légèrement avec Paris qui s’impose en quart de finale de Coupe du Monde des clubs (2-0), mais le Bayern reprend l’avantage en phase de groupes de Ligue des Champions (2-1) au début de saison.

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Sur l’ensemble des 16 confrontations historiques, le rapport de force reste globalement favorable au Bayern, avec une capacité récurrente à faire la différence dans les matchs à élimination directe et les grands rendez-vous européens. De sonc ôté, le PSG a souvent répondu dans les phases de groupes ou sur des exploits ponctuels, comme en 1997 ou en 2021, mais peine à installer une domination durable. Cette opposition, marquée par des scores serrés et une intensité constante, illustre une rivalité européenne de haut niveau où chaque détail pèse lourd. A voir ce que nous dire cette nouvelle double confrontation en demi-finale qui sent déjà la poudre.

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