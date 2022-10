Sylvinho cherche toujours un banc

Il y a un peu plus de trois ans maintenant, Sylvinho a été remercié par l'Olympique Lyonnais. Depuis, le Brésilien continue son bonhomme de chemin. En mai 2021, il a pris les commande du Corinthians, avec l'envie qu'on lui connaît. Mais son passage là-bas a duré moins d'une année puisqu'il a été viré en février 2022 après une nouvelle défaite (16 victoires, 14 nuls, 13 défaites). Depuis l'ancien joueur du Barça est à la recherche d'un nouveau banc. C'est ce qu'il a confié au journaliste italien Gianluca Di Marzio.

«Grâce aussi à l'aide de mes agents, je regarde autour de moi. J'ai eu la chance de découvrir le football en Angleterre, en Espagne et en Italie. Et en bon brésilien, j'ai pris un peu de tout le monde. La poursuite de la possession du ballon, la tactique et l'intensité. Mais par-dessus tout, j'aime le football amusant. L'Europe est un bel endroit pour travailler. Mais je cherche un projet où je peux grandir». Le message est passé.