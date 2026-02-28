OM : Medhi Benatia sort du silence après son faux départ

Ce dimanche soir, en clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille accueille l’Olympique Lyonnais pour un choc au sommet. Après des semaines mouvementées, une crise de résultats et la nomination d’Habib Beye en tant que nouvel entraîneur, l’OM aura forcément à cœur de se relancer, qui plus est après la défaite concédée à Brest le week-end dernier. Avant ce rendez-vous, l’actuel 4e de Ligue 1 a nommé, ce samedi soir, Alban Juster en qualité de Président du Directoire.

Si ce dernier vient remplacer Pablo Longoria, Medhi Benatia - qui avait dans un premier temps annoncé son départ du club - va lui également poursuivre ses missions dans le sud de la France. «Medhi a bien démissionné et c’est nous qui lui avons demandé de revenir. Nous l’en remercions. La stabilité sportive du club était en jeu, il faut faire redescendre cette dramaturgie», indique d’ailleurs le club au JDD. Le journal précise d’ailleurs que c’est bien Frank McCourt, en personne, qui a convaincu l’ancien défenseur de la Juve de revenir sur sa décision et dément un supposé complot pour destituer Pablo Longoria : «c’est faux, c’est même archi-faux».

McCourt a convaincu Benatia mais…

Silencieux depuis cette annonce faite sur ses réseaux sociaux, Benatia est finalement sorti du silence. «Pour de nombreuses raisons, je ne pouvais pas abandonner le club dans ces conditions. C’est un club qui m’est cher, où j’ai été formé. Cela faisait quelques semaines que ma réflexion [de départ, NDLR] mûrissait. J’ai accepté la demande du propriétaire de rester jusqu’au terme de la saison, par sens des responsabilités. Il n’y a pas eu d’intrigue ou de prise de pouvoir», précise ainsi le dirigeant de 38 ans.

De quoi imaginer voir l’intéressé poursuivre encore plus longtemps à Marseille ? Rien est moins sûr puisque d’après le JDD, Benatia devrait bien en rester là dans les mois à venir. «La seule chose qui l’intéresse est de laisser l’OM le plus haut possible. Et il ne demandera rien de plus», assure, à ce titre, un proche. Conscient du départ à venir de celui qui a façonné la politique sportive de l’OM ces derniers mois, le club olympien a même d’ores et déjà prévu d’enclencher la recherche du successeur idoine.