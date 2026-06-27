CdM 2026 : l’Écosse est désormais éliminée

Une victoire pour commencer, puis deux défaites et la porte, la Coupe du Monde 2026 de l’Écosse vient de connaître une fin brutale. En effet, la Tartan Army pouvait rêver de sa première qualification pour une phase à élimination directe de Coupe de Monde après un succès initial contre Haïti (1-0). Néanmoins, la suite a été moins reluisante avec une défaite contre le Maroc (1-0) et surtout une baffe contre le Brésil (3-0).

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Se retrouvant troisième avec trois points et -3 de différence, la bande de Scott McTominay ne fera pas partie des huit premiers troisièmes de la compétition. Alors que 10 groupes ont été joués, le score de Croatie-Ghana (2-1) permet aux Ghanéens de rester devant les Écossais. Ainsi, la Tartan Army devance uniquement l’Uruguay et ne pourra pas faire mieux que la neuvième place parmi les meilleurs troisièmes.