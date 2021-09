Diego Forlan viré de son deuxième club

Déjà un deuxième coup dur pour la carrière naissante d'entraîneur de Diego Forlan. L'ancien attaquant de Manchester United et de Villarreal vient d'être limogé de l'Atenas, pensionnaire de deuxième division uruguayenne, après seulement 12 matchs sur le banc de l'équipe première. Il s'agit du deuxième échec pour le tacticien de 42 ans, après avoir exercé le métier pour la première fois au Club Atlético Peñarol l'an passé.

Si les résultats n'étaient pas le plus catastrophiques avec l'Atenas, c'est finalement une réunion entre l'ancien joueur de la Celeste (112 sélections, 36 buts) et la direction du club qui a décidé de son avenir : en effet, les dirigeants voyaient en lui un pari pour l'avenir du club et ne voulaient pas juger par les résultats. Mais une discussion tendue entre les deux parties aurait amené l'équipe de San Carlos à prendre cette décision.