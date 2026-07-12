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Coupe du Monde 2026 : Eric Ciotti fait une demande à la FIFA pour France-Espagne

Par Valentin Feuillette
1 min.
La joie des Français après le 2e but signé Dembélé @Maxppp
France Espagne
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À l’approche de la demi-finale de la Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne, Éric Ciotti a demandé à la FIFA d’organiser une minute de silence avant le coup d’envoi, prévu ce mardi 14 juillet à 21h. Le maire de Nice souhaite ainsi rendre hommage aux 86 victimes de l’attentat perpétré le 14 juillet 2016 sur la Promenade des Anglais, dix ans après le drame.

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Dans un courrier adressé au président de la FIFA, Gianni Infantino, Éric Ciotti estime qu’un tel hommage « témoignerait de la solidarité de la grande famille du football envers les victimes du terrorisme et leurs proches ». Il ajoute qu’une minute de silence serait accueillie « avec une profonde émotion par les familles des victimes, les survivants et l’ensemble des Français», en rappelant «les valeurs de fraternité et d’unité portées par le football».

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