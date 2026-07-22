Inter Miami : une enquête lancée pour le recrutement illégal de Casemiro !

Sorti d’une Coupe du Monde décevante avec le Brésil où il a été éliminé en huitième de finale par la Norvège (2-1), le milieu défensif Casemiro (34 ans) vient de s’offrir un nouveau challenge. Libre après quatre années passées du côté de Manchester United, l’ancien du Real Madrid s’est engagé pour un an et demi avec un an et demi en option du côté de l’Inter Miami. Il va ainsi découvrir la Major League Soccer au cours des prochaines semaines.

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«L’Inter Miami CF a annoncé aujourd’hui la signature du milieu de terrain international brésilien Casemiro. Quintuple vainqueur de la Ligue des champions de l’UEFA, Casemiro rejoint le club en tant qu’agent libre et sera sous contrat jusqu’à la fin de la saison 2027 de la MLS (Sprint Season), avec une option de prolongation jusqu’en juin 2029. Son arrivée renforce l’effectif de l’équipe, sous réserve de l’obtention de son visa P-1», peut-on lire dans un communiqué.

L’Inter Miami devra indemniser LA Galaxy

Oui mais voilà, l’officialisation du transfert a été suivie d’un petit scandale sous fond de recrutement illégal. La Major League Soccer a d’ailleurs annoncé l’ouverture d’une enquête pour une possible violation des règles anti-démarchage comme le rapporte The Athletic. Les Floridiens auraient ainsi grillé la priorité à la franchise des Los Angeles Galaxy qui avaient lancé le dossier en premier. Le club californien disposait ainsi d’un "droit de découverte" qui aurait dû empêcher la concurrence d’une autre équipe de MLS dans ce dossier.

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Dans un communiqué, Los Angeles Galaxy a confirmé que l’Inter Miami l’indemnisera d’un montant déterminé après la conclusion de l’enquête menée par la MLS : «La Galaxy et l’Inter Miami CF ont conclu un accord concernant la priorité de découverte pour signer Casemiro, et les termes seront publiés à la conclusion de l’enquête en cours sur les tentatives d’approche illégale ouverte avec la Major League Soccer.» Ce n’est pas la première infraction de l’Inter Miami qui avait falsifié des informations salariales de Blaise Matuidi quand ce dernier jouait avec eux.