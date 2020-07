Vidéo : quand Hugo Lloris dégoupille contre Heung-Min Son

Tottenham est en train de mener face à Everton 1-0 durant cette 33e journée de Premier League ce lundi soir. Les Spurs dominent pour le moment leur adversaire, même si, encore une fois, leur prestation d'ensemble manque de personnalité et de consistance.

Visiblement, malgré cet avantage au tableau d'affichage, l'ambiance ne respire pas la sérénité au sein de l'effectif ce soir. À la pause, Hugo Lloris s'est jeté sur son coéquipier Hueng-Min Son sans aucune raison (en apparence) pour en découdre. Les deux hommes ont dû être séparés par leurs coéquipiers. On en saura sans doute plus après le match.

What's happened there?!? 😲



Hugo Lloris and Son Heung-min have to be separated by their teammates as they make their way off the pitch at half-time! 🤬



Watch the second half live on Sky Sports PL! 📺 pic.twitter.com/pw7l8fklBg