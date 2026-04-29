La LFP prolonge et renforce son partenariat avec Decathlon

La Ligue de Football Professionnel a annoncé ce mercredi le renouvellement de son contrat et le renforcement de son partenariat avec la marque française Decathlon. Partenaire de la LFP depuis 2022, l’enseigne de produits sportifs devient "Partenaire Majeur de la LFP" pour cinq saisons de plus (2027, 2032). Decathlon continuera de fournir les ballons officiels de Ligue 1 et Ligue 2.

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«L’élévation de DECATHLON au rang de Partenaire Majeur confirme en premier lieu la fourniture des ballons officiels pour l’ensemble des compétitions. Elle s’accompagne également d’un renforcement de la collaboration avec la LFP. DECATHLON bénéficiera d’une visibilité renforcée, notamment lors des rencontres de Ligue 1 McDonald’s et Ligue 2 BKT ainsi que sur les plateformes digitales des compétitions. La poursuite de cette collaboration, valorise également le "football à la française". Le futur ballon officiel reste pensé et dessiné dans le centre de conception DECATHLON dédié aux sports collectifs à Tourcoing dans le Nord de la France. Ce partenariat repose ainsi sur une forte proximité, à la fois géographique et humaine, faisant du terrain français un véritable laboratoire d’innovations», indique le communiqué de la LFP.