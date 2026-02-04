Les jeunes Français qui signent en Arabie saoudite ont-ils raison ?

Depuis 2023, l’Arabie saoudite a métamorphosé le paysage du football mondial. Arrivant avec de grands moyens financiers et soutenus par le PIF (le fonds d’investissement saoudien), les clubs du pays du Golfe se sont lancés dans la quête de grands noms du football européen. Ainsi, dans la première phase du recrutement saoudien, des joueurs comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar ou encore N’Golo Kanté ont posé leurs valises en Arabie saoudite. Des arrivées ronflantes destinées à apporter forcément plus de compétitivité à la Saudi Pro League mais surtout permettre au développement international du championnat avant la Coupe du monde 2034 qui aura lieu dans le pays du Golfe.

Deux ans et demi après ce mercato stratégique, l’Arabie saoudite a déployé la deuxième phase de son plan avec l’arrivée de jeunes joueurs prometteurs capables de grandir en même temps que le championnat. Et ce discours plaît particulièrement aux jeunes pépites françaises qui n’hésitent désormais plus à rejoindre la SPL pour tenter l’aventure saoudienne. Des prises de décisions qui se font de plus en plus jeunes comme le montrent les exemples de Nathan Zézé (2005) et Saïmon Bouabré (2006), qui ont quitté la Ligue 1 l’été dernier pour rejoindre NEOM tandis que Kader Meïté (2007) a rejoint Al-Hilal quand George Ilenikhena (2006) a atterri à Al-Ittihad. Rayane Messi (2007) est également attendu du côté de NEOM. Des décisions importantes à ce stade de leur carrière qui ont ulcéré certains observateurs sur les réseaux sociaux. Mais ces jeunes talents français ont-ils forcément tort ? Eléments de réponse.

Rejoindre l’Arabie saoudite est l’opportunité d’une vie pour plusieurs raisons

Dans un premier temps, il est obligatoire de souligner la raison principale qui motive tous ces joueurs à rejoindre l’Arabie saoudite : l’argent. Venant de démarrer leur carrière, ces jeunes talents français ont des salaires qui sont encore bas. Forcément, quand la proposition juteuse arrive d’Arabie saoudite, il y a de quoi mettre le doute dans la tête de n’importe qui. Une réalité qui a été très bien décrite par Habib Beye en conférence de presse après le départ de Kader Meïté en Arabie saoudite : «pour Kader (Meïté, ndlr), c’est le marché. Lorsque vous avez un joueur qui ne veut pas rester au club, il faut prendre en considération tout ça. Le marché détermine aussi la réalité de ce qu’on vit, et ce marché-là, sur un joueur comme ça, pose une somme très importante. J’ai parlé avec Kader, il était hors de question pour lui de rester au club. Qu’est-ce qu’on peut faire ? Le garder, mais vous avez quoi du joueur derrière si vous le privez d’aller chercher ce qu’il pense être le contrat de sa vie ou l’opportunité de sa vie ? On ne peut pas rivaliser sur ça.»

Outre cette réalité financière qui conditionne beaucoup de choses dans cette question, il faut également se poser des questions sur l’aspect sportif. Sur le papier, il semble assez clair qu’Al-Hilal dispose d’une meilleure équipe que le Stade Rennais. Pour un attaquant de 18 ans, il est sûrement plus intéressant de travailler aux côtés de Karim Benzema, Darwin Nunez, Ruben Neves et Sergej Milinkovic-Savic qu’avec les joueurs de l’effectif rennais. Un constat que l’on peut appliquer aussi à un joueur comme Nathan Zézé, qui a quitté Nantes cet été pour jouer à NEOM avec Lacazette et Benrahma sous les ordres de Christophe Galtier. Loin d’être une régression par rapport à Nantes. De plus, la sélection de N’Golo Kanté pour l’Euro 2024 montre qu’un départ en Arabie saoudite ne ferme pas les portes de l’Equipe de France.

Dans le même temps, les jeunes joueurs prennent conscience qu’il est possible de quitter l’Arabie saoudite. Comme Gabri Veiga qui a quitté Al-Ahli pour signer à Porto. Cet hiver, Moussa Diaby était cité du côté de l’Inter Milan quand Marcos Leonardo était à deux doigts de rebondir à l’Atlético de Madrid. Les grands clubs européens estiment visiblement le championnat saoudien. Une donnée à prendre en compte. L’épanouissement de joueurs comme Mohamed Simakan, Moussa Diaby, Houssem Aouar, Kingsley Coman, Enzo Millot ou encore Valentin Atangana donnent aussi des idées à cette jeune génération française, qui n’a plus peur de rejoindre l’Arabie saoudite. Une réalité à laquelle il faut également ajouter le confort religieux, qui compte énormément pour les joueurs musulmans. Et à la vue de tous ces éléments, difficile de donner tort aux jeunes Français qui ont rejoint l’Arabie saoudite récemment.

Un choix qui pose question à ce stade de la carrière

Néanmoins, la rancœur des fans de football envers les joueurs qui font ce choix de carrière peut être compréhensible. Alors qu’ils viennent de débuter dans le milieu, ces derniers décident de prendre l’argent le plus rapidement possible plutôt que de vouloir construire une carrière faite pour gagner des titres en Europe et dans les plus prestigieuses des compétitions. Un choix qui a le droit d’ulcérer, car il va à l’encontre de ce qui faisait l’essence même d’une carrière avant l’arrivée de l’Arabie saoudite dans le paysage du football mondial. Alors qu’il est plus compréhensible qu’un joueur qui arrive au crépuscule de sa carrière décide d’aller prendre son chèque dans le Golfe, ce choix est assez incongru pour un jeune joueur qui vient de démarrer sa carrière.

Il pose également question sur la détermination du joueur pour la suite de sa carrière. Même s’il vient à rebondir plus tard en retournant dans le Vieux Continent dans les prochaines années, quelle est l’image qui est renvoyée aux clubs ? Certains clubs ou observateurs pourraient considérer ce genre de profils comme des mercenaires qui ne pensent qu’à l’argent. En d’autres termes, des joueurs peu fiables et qui pourraient avoir recours à des bassesses pour quitter le club durant leur passage. Même si ce n’est pas le cas, certains clubs peuvent réfléchir comme ça en voyant des joueurs de 18 ou 19 ans rejoindre l’Arabie saoudite. Faire ce choix peut par ailleurs être dangereux pour une carrière. En plus de pouvoir entraver la progression d’un jeune en évoluant dans un championnat de moins bonne qualité qu’en Europe, il n’est pas garanti de performer dans des conditions de jeu bien différentes à l’Europe. Ainsi, aucune garantie de pouvoir rebondir en Europe après cette expérience.