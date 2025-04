Le story énigmatique de Mario Lemina après la mort tragique d’Aaron Boupendza

Le décès brutal d’Aaron Boupendza, survenu ce mercredi en Chine, a provoqué une vive émotion au sein du football gabonais et bien au-delà. L’international de 28 ans a succombé après une chute du 11e étage de son appartement à Hangzhou, comme l’a confirmé un communiqué de la police locale. L’enquête a conclu à un accident, écartant toute piste criminelle.

Très touché, Mario Lemina a rendu hommage à celui qui occupait le poste d’attaquant dans une story Instagram, ciblant aussi certains individus pour des raisons floues : « repose en paix Aaron. Tellement talentueux, joyeux. Allah est grand et connaît ton cœur. Ma rage est immense aujourd’hui. Ces mêmes personnes qui se disaient frères, amis ou autres et qui t’ont conseillé dans cette direction… J’espère qu’ils iront au moins demander pardon à tes parents avec sincérité. Parce qu’aujourd’hui, la culpabilité, nous devons tous la ressentir. Que ton âme repose en paix. Qu’Allah apaise le cœur de ta famille et de ceux qui te voulaient vraiment du bien. »