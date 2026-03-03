Menu Rechercher
Le jet privé de Cristiano Ronaldo a quitté l’Arabie saoudite

Par Allan Brevi
1 min.
Cristiano Ronaldo sous le maillot d'Al Nassr @Maxppp

Cristiano Ronaldo a-t-il quitté l’Arabie saoudite en pleine nuit à bord de son jet privé, alors que l’ambassade américaine à Riyad était visée par des frappes de drones iraniennes ? Le quintuple Ballon d’Or, qui réside dans la capitale saoudienne avec sa femme Georgina Rodriguez et leurs cinq enfants, aurait pris cette décision dans un contexte de sécurité extrêmement tendu, même si l’on ne sait pas encore s’il était accompagné de sa famille lors du vol selon The Sun. En effet, le Bombardier Global Express de Ronaldo a effectué un trajet d’environ 7 heures vers Madrid, survolant l’Égypte et la Méditerranée avant d’atterrir en Espagne aux premières heures du matin ce mardi.

Ce déplacement intervient alors que de nombreux ressortissants étrangers fuient la région, confrontés à une escalade des frappes iraniennes au Moyen-Orient, comme en a témoigné son ancien coéquipier de Manchester United, Rio Ferdinand, bloqué avec sa famille à Dubaï dans des conditions comparables à un confinement. Toutefois, selon une source proche du journal Al-Riyadiyah, CR7 serait encore en Arabie Saoudite.

