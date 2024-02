L’agent de Khvicha Kvaratskhelia confirme un intérêt du PSG

Le départ de Kylian Mbappé (25 ans) du Paris Saint-Germain cet été laisse l’opportunité au club francilien de recruter un attaquant de classe mondiale. Plusieurs noms sont évoqués, à l’instar de Rafael Leão, Victor Osimhen, ou encore Khvicha Kvaratskhelia. L’agent de l’ailier de Naples a confirmé l’intérêt du club parisien et celui du FC Barcelone notamment, lorsqu’on lui a demandé si ces deux clubs étaient intéressés par le Géorgien.

«Bien sûr, il y a aussi des offres pour Khvicha des meilleurs clubs. Bien sûr ! Comment est-il possible qu’il n’y ait pas de propositions ? Plus de clarifications seront faites sur le sujet en mai», a-t-il annoncé au site russe Championship. Le joueur de 23 ans garde la cote sur le marché, malgré sa saison en deçà des attentes avec ses six buts et quatre passes décisives en 23 matchs de Serie A.