José Luis Chilavert dézingue Courtois avec une nouvelle sortie islamophobe lunaire

Après l’affaire Prestianni-Vinicius Jr, l’ancien grand gardien José Luis Chilavert s’était offert une sortie médiatique lunaire, s’en prenant au Brésilien et à Kylian Mbappé, avec une grosse dose d’homophobie et de racisme. Courtois a évoqué ce sujet en conférence de presse ce mardi - « c’est regrettable. On ne peut pas dire des choses pareilles. Elles n’ont plus leur place dans le monde d’aujourd’hui » - et Chilavert s’est encore exprimé, répondant au Belge et allant jusqu’à parler des musulmans sans aucune raison.

« Il a volé sa copine à son coéquipier De Bruyne, et il parle de valeurs. Prestianni, Vinicius l’a insulté de trouillard de merde, et Mbappé lui a dit "putain de raciste", donc eux ils peuvent t’insulter mais tu ne peux rien dire. Lamentablement, il faut dire à Courtois que la Belgique est contrôlée par les musulmans, avec qui ils sont complaisants, et ils tapent et tuent leurs femmes. Les valeurs d’Amérique du Sud sont pro-famille. Il faut aussi dire à Courtois qu’il apprenne à jouer avec les pieds et à sortir de la surface, c’est un gardien moyen », a indiqué le Paraguayen à Radio Rivadavia. Le message est passé…