Pierre-Emerick Aubameyang quitte l’OM et rejoint la Corogne

Un nouveau départ pour Pierre-Emerick Aubameyang. Revenu à l’Olympique de Marseille l’été dernier après une parenthèse à Al-Qadsiah, l’attaquant de 37 ans aura assumé son rôle tout au long de la saison, notamment durant la longue absence d’Amine Gouiri. Malgré une saison compliquée sur le plan collectif, "Aubam" s’était rendu utile en inscrivant 14 buts et 10 passes décisives en 41 rencontres.

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Il aurait certainement pu encore apporter à l’OM cette saison, mais fragilisé financièrement, le club phocéen n’avait pas le choix de vendre d’autant plus en l’absence de Ligue des Champions. Malgré son statut de cadre, Aubameyang quitte donc Marseille et rejoint le Deportivo La Corogne, comme nous vous le révélions ces derniers jours. Son départ ne faisait pas l’unanimité en interne, mais la réalité financière du club est ainsi. Cette semaine, Bruno Genesio avait indiqué avoir pris acte des contraintes et du contexte à son arrivée.

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L’OM va récupérer 1,5 million d’euros

«Le RC Deportivo accueille Pierre-Emerick Aubameyang (Laval, France, 18 juin 1989), qui devient la nouvelle vedette du club après avoir signé jusqu’en juin 2028. L’attaquant arrive de l’Olympique de Marseille, où il a réalisé une saison remarquable. En Ligue 1, il a disputé 30 matchs, inscrivant 10 buts et délivrant 6 passes décisives. Avec son arrivée, le RC Deportivo intègre à son équipe un dianteiro de renommée mondiale, dont l’expérience, le talent de buteur et le leadership renforceront le projet bleu et blanc pour les 2 prochaines saisons », indique le communiqué du club espagnol.

Selon nos informations, le montant du transert s’élève à 1,5 M€ et correspond à la clause fixée dans le contrat du joueur. Ce dernier n’arrivera pas en terre inconnue puisqu’il avait déjà connu un passage en Espagne sous les couleurs du FC Barcelone lors de la saison 2021/2022. Il avait d’ailleurs laissé un souvenir très positif en Catalogne.