Real Madrid : Clarence Seedorf et la magie du Santiago Bernabéu

La demi-finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City a tenu toutes ses promesses après un match aller déjà légendaire. Rationnellement, ce troisième comeback consécutif des Merengues lors de la phase à élimination directe est inexplicable, et c'est bien ce qui fait la beauté du football. Présent en bord de terrain pour Prime Video Italia, l'ancien Merengue Clarence Seedorf a apprécié le spectacle : «en tant qu’amoureux du football et du Real, je dois dire que ce club ne peut s’expliquer. Au deuxième but de Rodrigo, j’étais ému. C’est incroyable, magnifique.»

La suite après cette publicité

L'ancien international hollandais a ensuite expliqué que la grandeur de la Maison Blanche venait de son histoire, et qu'aucun joueur n'était au dessus de l'institution : «la magie du Bernabeu ne peut pas s'expliquer. Je suis heureux et fier d'avoir pu jouer dans ce stade. Il manque à City comme au PSG une mentalité. A Madrid, quand tu sors en 8es, tu ne dois pas te faire voir en ville pendant un mois. Cette mentalité ne peut pas se créer en un an, deux ans, ou même dix. C'est quelque chose qui est plus grand que tout. Quand tu arrives au Real, un club qui a gagné 13 C1, tu sais que tout est plus grand que toi. »