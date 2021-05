Dortmund : Hans-Joachim Watzk refroidit le Real et le Barça pour Haaland

Cet été, le Borussia Dortmund devra lutter pour réussir à garder son prodige Erling Haaland (20 ans). Le géant norvégien est dans le viseur de toutes les grosses écuries européennes et notamment le Real Madrid et le Barça. Même si le Borussia a plus d’une fois montré son envie de garder le joueur, il devrait être compliqué de résister aux propositions des clubs. Mais le directeur sportif du club Hans-Joachim Watzk ne compte pas lâcher comme il l’a expliqué sur BILD.

« Je m'attends clairement à ce qu'Erling Haaland joue pour nous l'année prochaine. Real Madrid et Barça ? Je pense qu'ils connaissent la situation du contrat et notre position. Je suis totalement détendu. Personne ne nous a cru avec Jadon Sancho l'été dernier jusqu'à la date limite, et aujourd'hui il est toujours avec nous. Soit vous avez une équipe où vous signez un joueur et le laissez partir, soit vous ne l'avez pas. Nous pouvons vivre avec cela et nous sentir bien, car nous connaissons la situation contractuelle, ce qui nous aide beaucoup. » Suffisant pour décourager les géants espagnols ?