Xabi Alonso passe aux aveux

Dans le documentaire « Raynald Denoueix, le jeu avant le je », Xabi Alonso est revenu sur son apprentissage auprès de Raynald Denoueix, l’ancien milieu de terrain du Bayern raconte comment le Français a transformé sa vision du football dès la saison 2002-2003 : « Raynald fut l’un de mes premiers maîtres. Il nous parlait de choses que nous n’avions pas l’habitude d’entendre : les associations par paires, les différentes zones du terrain, le lien entre tous les mouvements… Tout est devenu plus collectif, plus tactique. Il avait cette façon de transmettre les choses avec sérénité, un esprit cultivé, très réfléchi, qui savait tirer le meilleur de nous. »

Cette saison restera gravée dans la mémoire d’Alonso. La Real Sociedad, malgré une jeunesse et un effectif limité, réussit à rivaliser jusqu’au bout avec le Real Madrid de Zidane, Figo et Ronaldo. « Cette défaite lors de la dernière journée est une épine qui me reste plantée dans le cœur. Gagner la Liga aurait été presque aussi grand que de remporter une Coupe du Monde. Mais le plus important, c’est ce que Raynald m’a appris : modération, équilibre émotionnel, et compréhension du jeu. Parmi tous mes entraîneurs, il occupe une place spéciale ; un véritable professeur. », a confié l’ex-entraîneur du Real Madrid.