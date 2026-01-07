L’histoire incroyable du héros algérien Adil Boulbina, la presse anglaise cartonne Manchester United

Le parcours étonnant d’Adil Boulbina

L’Algérie a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations ! Les Fennecs ont fait tomber la République Démocratique du Congo et se sont imposés 1-0 au bout de la prolongation grâce à un but exceptionnel d’Adil Boulbina, joker de luxe improvisé par Vladimir Petkovic. Le joueur de 22 ans vivait seulement sa deuxième sélection avec l’Algérie, ses premiers pas chez les A ont eu lieu lors de la Coupe Arabe où il a montré de belles choses. L’ailier gauche d’Al Duhail est un «invité de dernière minute» comme l’écrit L’Équipe. Meilleur buteur du championnat algérien la saison dernière avec 20 buts, Adil Boulbina a pris la direction du Qatar où il a déjà fait quelques misères, notamment en Ligue des Champions asiatique. Il a inscrit un triplé contre Al Ittihad et a été dans le même temps validé par Karim Benzema après le match. Derrière, beaucoup de supporters algériens l’ont réclamé en équipe nationale pour la CAN. Vœu exaucé par Vladimir Petkovic qui n’a pas hésité à lui donner du temps de jeu et il a visiblement vu juste avec ce but magnifique qui offre la qualification aux Fennecs.

Le cirque Manchester United

Manchester United se retrouve dans une situation qu’il connaît bien : trouver un nouvel entraîneur. Le Daily Mirror consacre sa Une à Ole Gunnar Solskjaer, ancien entraîneur des Red Devils mais de nouveau candidat comme expliqué hier dans notre JT. Le Daily Mail est beaucoup plus offensif sur le sujet : Manchester United qui s’intéresse à Solskjaer, c’est la preuve que le club n’a aucune idée ni stratégie. D’ailleurs, il suffit de voir les autres cibles de la direction mancunienne pour comprendre qu’on est sur du recyclage : Michael Carrick, Ruud van Nistelrooy et bien sûr Darren Fletcher qui a pris l’intérim. Oliver Glasner fait aussi partie des entraîneurs qui sont dans la short-list de Manchester United, il s’est exprimé sur son avenir en conférence de presse et a confirmé qu’il discutait d’une prolongation avec Crystal Palace. Il n’a pas non plus manqué de préciser qu’une prolongation pouvait tout et rien dire et qu’elle n’exclut pas un départ cet été. En attendant, c’est Darren Fletcher qui va tenter d’entraîner cette équipe, même si ce poste de coach semble maudit depuis plus de dix ans.

Flop annoncé pour le Trophée des champions

Le Trophée des champions aura lieu demain au Koweït entre le PSG et l’OM. Cette rencontre rapportera 3,5 M€ à la Ligue et doit constituer une vitrine pour le foot français, du moins c’était l’impact espéré. Parce que la délocalisation de cette rencontre au Koweït n’aura pas des effets positifs, loin de là. Les supporters de l’OM ont décidé de boycotter le déplacement malgré l’offre mise en place par le club. Le PSG aussi avait prévu un déplacement pour 800 euros tout compris, mais faute de participants, le club de la capitale a dû annuler. Les ultras des deux clubs ne seront donc pas présents au Koweït pour ce match qui a pourtant un enjeu très clair : un trophée. Ce mercredi, La Provence se penche sur une question : est-ce une bonne idée de jouer au Koweït ? Les réponses sont plutôt évidentes : oui pour le côté financier, non pour les supporters, c’est une insulte pour eux de prévoir un match aussi loin. Un avis que partage d’ailleurs Roberto De Zerbi, l’entraîneur marseillais a clamé à plusieurs reprises en conférence de presse qu’il était contre ce Trophée des Champions au Koweït.