Corée du Sud : l’impressionnante prise de pouvoir du nouveau patron Kang-in Lee

Cette Coupe du Monde 2026 permet aux passionnés de ballon rond de tester leur amour pour ce sport. Dans la nuit, les plus vaillants ont suivi la rencontre entre la Corée du Sud et la République Tchèque dont le coup d’envoi a été donné à 4 heures (heure française). Ils ont ainsi assisté à la remontada des Sud-coréens, qui se sont imposés sur le score de 2 à 1 après avoir été menés 1 à 0 après l’ouverture du score de Krejci à la 59e minute de jeu. Puis, la sélection asiatique a marqué deux buts grâce à Hwang In-Beom (67e) et Oh Hyeong-Guy (80e). Mais le portier Kim Seung-Gyu a été précieux pour les siens avec des arrêts en fin de match. Après la rencontre, le sélectionneur Hong Myung-bo était satisfait.

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« C’était notre premier match et il a été très difficile. La victoire en elle-même me réjouit, mais ce qui est encore plus positif, c’est que nos garçons ont gagné sans jamais baisser les bras. Je savais que nous étions largement capables de l’emporter, alors à 1-1, j’ai dit aux garçons de continuer à jouer comme nous le faisions.» Le coach a notamment pu compter sur le talent et l’expérience de Kang-in Lee. Titulaire, le Parisien a joué 90 minutes. Souvent dans les bons coups, il a délivré une passe décisive millimétrée et parfaite sur l’égalisation sud-coréenne. En forme, il a réalisé 100% de passes longues (3/3) et 100% de passes précises (38/38). On peut ajouter à cela 3 passes clés, 5 dribbles réussis sur 6 et 10 duels gagnés sur 14.

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Le nouveau boss de la Corée du Sud

Toujours disponible pour ses partenaires, il a été à la baguette, lui qui a aussi obtenu 4 fautes. Si en Corée du Sud on s’enflamme surtout pour le collectif et qu’on a commenté le cas du capitaine Heung-min Son, ailleurs la presse sportive salue la prestation du Parisien. C’est le cas de Goal, qui lui a attribué un 8 pour son match. «Principal atout créatif de la Corée du Sud, il a délivré une passe décisive exquise pour l’égalisation de Hwang In-Beom entre les défenseurs. Il a contraint Kovar à une parade plongeante sur une frappe puissante à la 14e minute et a constamment mis Krejčí à contribution.» En Espagne, Mundo Deportivo s’est aussi emballé. «Le très convoité Kang-in Lee démontre son talent lors du retournement de situation de la Corée face à la République Tchèque.»

MD ajoute : «le match a débuté sur un rythme physique, la République Tchèque imposant sa puissance mais sans parvenir à se créer d’occasions franches. Progressivement, la Corée du Sud a trouvé Kang-in Lee au milieu de terrain , et les opportunités ont commencé à se multiplier. Le joueur du PSG, courtisé notamment par l’Atlético Madrid , a mis Kovar à l’épreuve, qui a bien réagi (…) La plupart des actions sont parties des pieds de Kang, très inspiré et insaisissable. Kang-in Lee, omniprésent sur le terrain, a adressé une passe millimétrée de loin à Hwang In-beom, qui a stoppé le jeu alors que Kovar et un défenseur se précipitaient désespérément, les laissant tous deux au sol d’un dribble avant de conclure (67e).»

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Tout le monde adore Lee

Marca est du même avis. «Chaque ballon qui passait entre les pieds de Kang-in Lee semait la panique chez les Tchèques. Les premières occasions sud-coréennes sont venues du joueur du PSG.» Sport confirme et ajoute que «le joueur du PSG a porté sa sélection sur ses épaules». The Athletic estime qu’il a pris les choses en main et que la sélection s’est améliorée sous son impulsion, notamment après la sortie de Son. Pour beaucoup, Lee va devenir le nouveau patron de la sélection. Sur les réseaux sociaux, des amoureux de ballon rond du monde entier se sont inclinés face à son talent et ont salué son match. L’un d’entre eux a parlé d’un Lee «fantastique». Un autre a assuré qu’il est un «footballeur magnifique» et qu’il «joue peu dans un PSG déjà gâté à son poste».

Un supporter parisien a, lui, lancé que le club français devrait le vendre au moins 50 M€. Aux dernières nouvelles, la presse espagnole évoquait un prix de vente de 25 M€. Hier soir, la Cadena SER a parlé d’un accord entre le joueur et l’Atlético de Madrid. Estadio Deportivo ajoute ce vendredi que les Colchoneros souhaitent boucler au plus vite un accord avec le PSG pour un transfert d’environ 25 M€. Les Madrilènes, qui se sont déjà fait doubler par le Real Madrid pour Bernardo Silva, craignent une forte concurrence pour Kang-in Lee. Si le Parisien poursuit à ce rythme durant la Coupe du Monde, nul doute que d’autres clubs vont venir frapper à sa porte et à celle du PSG.