OL : la réaction à chaud d’Abner

L’Olympique Lyonnais ne verra pas les quarts de finale de la Ligue Europa. Après avoir arraché le match nul en Galice la semaine dernière (1-1), les Gones ont chuté à domicile face au Celta de Vigo (0-2). Une défaite synonyme d’élimination. À l’issue du match, Abner était forcément déçu.

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« On ne va pas parler de l’arbitre, mais jouer 70 minutes avec un joueur en moins, c’est dur. C’est le foot, il y a match dimanche, on va tout donner ensemble. Collectivement, on était bien, on a bien défendu avec un joueur en moins. On a fait un effort ensemble, c’est le foot, c’est dur. On a préparé le match toute la semaine, et au bout de 20 minutes, on était un de moins », a-t-il déclaré au micro de Canal+.