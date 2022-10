BL : Hoffenheim et le Hertha Berlin se neutralisent

La huitième journée de Bundesliga se poursuivait, ce dimanche, avec une affiche entre le Hertha Berlin, quatorzième, et Hoffenheim, sixième au coup d'envoi. À l'Olympiastadion, les hommes de Sandro Schwarz se faisaient rapidement surprendre par l'intermédiaire de Kramaric (0-1, 25e). Piqués à vif, les locaux parvenaient, malgré tout, à réagir dans la foulée grâce à Lukebakio (1-1, 37e).

Dos à dos à la pause, les deux formations tentaient de se départager au retour des vestiaires. Bien que dominateurs, les coéquipiers de Dabbur et Baumgartner ne trouvaient pas la faille face au bloc de la formation berlinoise. En fin de rencontre, Stiller pensait bien donner l'avantage aux siens mais sa reprise de la tête fuyait le cadre de Christensen (78e). Score final : 1-1. Hoffenheim grimpe à la cinquième place. Le Hertha reste 14ème.

