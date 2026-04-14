Barça : mauvais perdant, Raphinha chambre les fans de l’Atlético

Ces derniers jours, l’attitude provocatrice des joueurs du FC Barcelone a souvent été pointée du doigt. Eh bien cette réputation n’est pas près de s’arrêter. Absent du quart de finale retour de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, Raphinha était quand même venu accompagner les siens.

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Malheureusement pour lui, le Brésilien a assisté à l’élimination des Blaugranas malgré leur victoire 2 buts à 1. Et visiblement, l’ancien Rennais est un mauvais perdant. Les caméras de DAZN Espagne l’ont filmé en train de chambrer les supporters rojiblancos et leur disant que le club se fera éliminer au prochain tour (contre Arsenal ou le Sporting CP). La grande classe…