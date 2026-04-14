Menu Rechercher
Commenter 12
Ligue des Champions

Barça : mauvais perdant, Raphinha chambre les fans de l’Atlético

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Raphinha @Maxppp
Atlético 1-2 Barcelone

Ces derniers jours, l’attitude provocatrice des joueurs du FC Barcelone a souvent été pointée du doigt. Eh bien cette réputation n’est pas près de s’arrêter. Absent du quart de finale retour de Ligue des Champions face à l’Atlético de Madrid, Raphinha était quand même venu accompagner les siens.

La suite après cette publicité
DAZN Fútbol
"¡Pa' fuera!" 🔜⏭️

El mensaje de Raphinha a la afición del Atlético de Madrid después de caer eliminados en Champions 👀

#UCL
Voir sur X

Malheureusement pour lui, le Brésilien a assisté à l’élimination des Blaugranas malgré leur victoire 2 buts à 1. Et visiblement, l’ancien Rennais est un mauvais perdant. Les caméras de DAZN Espagne l’ont filmé en train de chambrer les supporters rojiblancos et leur disant que le club se fera éliminer au prochain tour (contre Arsenal ou le Sporting CP). La grande classe…

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
Barcelone
Atlético
Raphinha

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
Barcelone Logo Barcelone
Atlético Logo Atlético Madrid
Raphinha Raphinha
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier